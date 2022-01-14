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39 минут назад

«Застрелили в упор»: брат погибшей в Казахстане россиянки рассказал о трагедии

Брат россиянки Марины Ким, погибшей во время беспорядков в Казахстане, рассказал «Газете.Ru», что девушка работала в кафе около дома. Он отметил, что, по словам отца Марины, ее застрелили в упор.

«Со слов ее отца, она возвращалась домой, и застрелили в упор в Казахстане, в Таразе. Там отец у нее живет. Она там работала и училась. Я помню, что она вроде на банковское дело училась, в последнее время работала в кафе прямо недалеко от дома, 50 метров от дома», — сказал он.

Ранее учительница погибшей в ходе беспорядков в Казахстане россиянки Марины Ким рассказала «Газете.Ru», что Ким уехала из России после окончания школы к отцу в Тараз.

Погромами в Алма-Ате командовал офицер ВСУ

О смерти Марии Ким сообщило Генконсульство России в Алма-Ате. По данным ведомства, Ким погибла во время погромов 6 января от рук бандитов. Генконсульством было направлено обращение к властям с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей. Ведомство также прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей материальной помощи.

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