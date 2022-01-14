«Со слов ее отца, она возвращалась домой, и застрелили в упор в Казахстане, в Таразе. Там отец у нее живет. Она там работала и училась. Я помню, что она вроде на банковское дело училась, в последнее время работала в кафе прямо недалеко от дома, 50 метров от дома», — сказал он.