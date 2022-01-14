В Москве обокрали угощавшего Путина и Назарбаева ресторатора

Российского ресторатора, соучредителя заведения «Марио» Валерия Бондаря обокрали в Москве. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным газеты, Бондарь припарковал свой автомобиль на соседней с «Марио» улице и ненадолго отошел. Вернувшись, он увидел, что багажник машины открыт и оттуда пропал его портфель. Ресторатор обратился в полицию.

Неназванный источник издания заявил, что сумма ущерба оценивается в 120 тысяч рублей.