В Москве обокрали угощавшего Путина и Назарбаева ресторатора

Российского ресторатора, соучредителя заведения «Марио» Валерия Бондаря обокрали в Москве. Об этом рассказала «Комсомольская правда».
По данным газеты, Бондарь припарковал свой автомобиль на соседней с «Марио» улице и ненадолго отошел. Вернувшись, он увидел, что багажник машины открыт и оттуда пропал его портфель. Ресторатор обратился в полицию.
Неназванный источник издания заявил, что сумма ущерба оценивается в 120 тысяч рублей.
«КП» отмечает, что гостями ресторана «Марио», которому скоро исполнится 25 лет, побывали многие политики и артисты - к примеру, певица Алла Пугачева, экс-мэр Москвы Юрий Лужков и бизнесмен Михаил Прохоров. По данным газеты, в 2004 году «Марио» посетили сразу четыре президента - России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Владимир Путин пригласил на ужин Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева и Леонида Кучму после праздничного концерта в Кремле в честь 23 февраля.
Ранее в центре Москвы обокрали актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Илью Борисова. Неизвестные украли у него телефон Samsung, обручальное кольцо и золотую цепочку. Общий ущерб составил почти 50 тысяч рублей.