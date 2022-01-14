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55 минут назад

В Москве обокрали угощавшего Путина и Назарбаева ресторатора

Российского ресторатора, соучредителя заведения «Марио» Валерия Бондаря обокрали в Москве. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

В Москве обокрали угощавшего Путина и Назарбаева ресторатора
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, Бондарь припарковал свой автомобиль на соседней с «Марио» улице и ненадолго отошел. Вернувшись, он увидел, что багажник машины открыт и оттуда пропал его портфель. Ресторатор обратился в полицию.

Неназванный источник издания заявил, что сумма ущерба оценивается в 120 тысяч рублей.

«КП» отмечает, что гостями ресторана «Марио», которому скоро исполнится 25 лет, побывали многие политики и артисты - к примеру, певица Алла Пугачева, экс-мэр Москвы Юрий Лужков и бизнесмен Михаил Прохоров. По данным газеты, в 2004 году «Марио» посетили сразу четыре президента - России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Владимир Путин пригласил на ужин Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева и Леонида Кучму после праздничного концерта в Кремле в честь 23 февраля.

Ранее в центре Москвы обокрали актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Илью Борисова. Неизвестные украли у него телефон Samsung, обручальное кольцо и золотую цепочку. Общий ущерб составил почти 50 тысяч рублей.

Происшествия,Илья Борисов,Юрий Лужков,Нурсултан Назарбаев,Алла Пугачева,Александр Лукашенко,Леонид Кучма,Михаил Прохоров,Владимир Путин,Комсомольская правда,
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