Бывшую участницу КВН ограбили в Москве

Бывшую участницу команды «Юра», финалистку Высшей лиги КВН Елену Праченко ограбили в Москве. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: @lprachenkо @lprachenkо

По данным издания, несколько дней назад Праченко ограбили по пути на работу в районе Кузьминки. Она стояла на остановке, где было много людей, и слушала музыку в беспроводных наушниках. Когда транспорт прибыл, девушка стала входить в него и столкнулась в дверях с мужчиной. Бывшая участница КВН подумала, что он замешкался и не успел выйти из транспорта. Мужчина вышел из маршрутного такси в последний момент, сразу после этого двери закрылись.

Позже девушка обнаружила, что музыка в ее наушниках перестала проигрываться. В кармане Праченко не обнаружила телефона. Тогда бывшая участница КВН подумала, что мужчина, покинувший автобус в последний момент, обокрал ее. По прибытии на работу девушка обратилась в полицию.