Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Улан-Удэ. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее кадры с места происшествия в своем официальном Telegram-канале.
Как уточняет Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, на момент прибытия пожарных к месту ЧП горело помещение бокса и автомобиль «Газель», который находился внутри. В течение получаса спасатели ликвидировали возгорание. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.