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24 минуты назад

Появилось видео с места взрыва на АЗС в Улан-Удэ

Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Улан-Удэ. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее кадры с места происшествия в своем официальном Telegram-канале.

Как уточняет Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, на момент прибытия пожарных к месту ЧП горело помещение бокса и автомобиль «Газель», который находился внутри. В течение получаса спасатели ликвидировали возгорание. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,газета "Известия",
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