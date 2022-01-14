Московского актера поймали с наркотиками

В Москве полиция задержала актера театра юного зрителя Леонида Кондрашова — при нем правоохранители обнаружили синтетический наркотик. Как сообщает «МК», 23-летнего артиста вместе с друзьями остановили на улице 1905 года.

Фото: moscowtyz.ru moscowtyz.ru

При обыске в автомобиле обнаружили сверток с веществом общей массой 1,83 грамма, что является значительным размером. Теперь актеру грозит уголовное наказание. Обнаружены ли были в крови Кондрашова следы наркотиков — неизвестно.

В театре Кондрашов был задействован в постановках «Маугли» и «Волк и семеро козлят».