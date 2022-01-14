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39 минут назад

Московского актера поймали с наркотиками

В Москве полиция задержала актера театра юного зрителя Леонида Кондрашова — при нем правоохранители обнаружили синтетический наркотик. Как сообщает «МК», 23-летнего артиста вместе с друзьями остановили на улице 1905 года.

Московского актера поймали с наркотиками
Фото: moscowtyz.rumoscowtyz.ru

При обыске в автомобиле обнаружили сверток с веществом общей массой 1,83 грамма, что является значительным размером. Теперь актеру грозит уголовное наказание. Обнаружены ли были в крови Кондрашова следы наркотиков — неизвестно.

В театре Кондрашов был задействован в постановках «Маугли» и «Волк и семеро козлят».

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Напомним, что в ноябре представителя главы Чечни Рамзана Кадырова по Северо-Западному федеральному округу Ислама Хизриева задержали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в нелегальном приобретении наркотических веществ — в машине при досмотре обнаружили 3 грамма запрещенного психостимулятора, а на медицинском освидетельствовании в крови мужчины обнаружили следы наркотиков.

Происшествия,Иван Рыжиков,Рамзан Кадыров,
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