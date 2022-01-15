В аэропортах Москвы задержано и отменено около 60 рейсов

В московских аэропортах отменено и задержано почти 60 рейсов. В частности, во Внуково задержано семь рейсов, шесть отменено. В Домодедово 16 рейсов задержано и отменено три. В Шереметьево задержали десять рейсов, 16 отменили. Об этом со ссылкой на «Яндекс.Расписания» сообщает АГН «Москва».

Фото: Денис Гришкин / АГН "Москва" Денис Гришкин / АГН "Москва"

На работу аэропортов повлияла погода. В Москве и Подмосковье снежно и ветрено, местами метель. В столице порывы ветра могут достигать 15–18 м/с, в области - 12-17 м/с.

Несколько дней назад из-за дождя, снега и тумана в авиагаванях Москвы задержали и отменили более 50 рейсов. Больше всего изменений пришлось тогда на Домодедовский аэропорт — там было задержано 19 рейсов и еще три — отменено.