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1 час назад

Легкомоторный самолет разбился в Алтайском крае

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского края. Как сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России, в результате инцидента пострадали два человека.

В Алтайском крае рухнул легкомоторный самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 14 января. На месте работали силы пожарно-спасательного отряда МЧС. Причины происшествия и обстоятельства уточняются.

Напомним, что 13 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку. У борта, который направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, после взлета не закрылась стойка шасси. В результате воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета и выработать топливо, после чего сесть.

На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа, пострадавших в инциденте нет. Пассажиров отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Происшествия,Уральские авиалинии,МЧС,
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