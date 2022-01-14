В Алтайском крае рухнул легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского края . Как сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России , в результате инцидента пострадали два человека.

Напомним, что 13 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку. У борта, который направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, после взлета не закрылась стойка шасси. В результате воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета и выработать топливо, после чего сесть.