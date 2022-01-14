В Алтайском крае рухнул легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского края. Как сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России, в результате инцидента пострадали два человека.
Инцидент произошел утром 14 января. На месте работали силы пожарно-спасательного отряда МЧС. Причины происшествия и обстоятельства уточняются.
Напомним, что 13 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку. У борта, который направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, после взлета не закрылась стойка шасси. В результате воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета и выработать топливо, после чего сесть.
На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа, пострадавших в инциденте нет. Пассажиров отправили в пункт назначения на резервном воздушном судне.