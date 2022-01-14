В Алтайском крае рухнул легкомоторный самолет

"Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолета. По предварительным данным, есть два пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе.