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26 минут назад

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в пятницу.

В Алтайском крае рухнул легкомоторный самолет
Фото: CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолетCC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет

"Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолета. По предварительным данным, есть два пострадавших. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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