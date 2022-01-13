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29 минут назад

Названа возможная причина падения лифта в московском отеле

Нарушение техники безопасности, по предварительным данным, могло привести к падению лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве. Возможную причину назвал ТАСС источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, лифт предназначался для персонала. В настоящее время его вскрывают. Кроме двух погибших, больше людей в нем не было.

Следователи СК возбудили уголовное дело после падения лифта в "Президент-отеле", сообщает ТАСС.

"По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Люди погибли при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

О том, что два человека погибли при падении лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщалось ранее.

Жертвами происшествия стали рабочие — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба граждане Армении. Один погибший находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.

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Происшествия,Видео,СКР,ИТАР-ТАСС,
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