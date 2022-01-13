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28 минут назад

Расчлененное тело тульского бизнесмена обнаружили на свалке в Подмосковье

Тело предпринимателя из Тулы обнаружили на одной из подмосковных свалок, сообщает Следственное управление СК РФ по Тульской области.

Расчлененное тело бизнесмена нашли на свалке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

45-летний бизнесмен уехал из дома на машине 6 января и пропал. На следующий день в Тульской области был обнаружен его автомобиль, а через некоторое время тело мужчины нашли на свалке в Подмосковье.

Подозреваемый в убийстве бизнесмена задержан. Им оказался 40-летний житель Тульской области. Следствие полагает, что 6 января он избил бизнесмена до смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как пишет издание «Тульские новости», погибшего звали Сергей Миленин. Предположительно, конфликт между мужчинами произошел из-за денег. Подозреваемый расчленил тело, так как, по некоторым данным, рассчитывал, что труп не найдут.

Происшествия,Сергей Миленин,СКР,
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