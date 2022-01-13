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33 минуты назад

Убившим столетнего ветерана россиянам грозит 25 лет колонии

Прокуратура Башкирии просит осудить на 25 лет 41-летнего жителя Кигинского района Башкирии Виктора Валавина и 33-летнего жителя Челябинской области Юрия Никитина, обвиняемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Убившим столетнего ветерана россиянам грозит 25 лет колонии
Фото: Андрей Луковский / КоммерсантъАндрей Луковский / Коммерсантъ

Гособвинение также требует, чтобы мужчины отбывали наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление было совершено в июле 2020 года в селе Леуза. Обвиняемые узнали о том, что ветеран хранит крупную сумму денег и решили ее похитить. В состоянии алкогольного опьянения они ворвались ночью в дом потерпевшего и жестоко избили его, требуя сказать им, где лежат деньги. Под пытками пенсионер отдал злоумышленникам 2,4 миллиона рублей, которые подельники разделили между собой. После побоев ветеран скончался на месте от множественных переломов, ушибов, резаных ран шеи и правого предплечья.

Преступников задержали в сентябре 2020 года благодаря результатам ДНК-экспертизы.

Происшествия,Юрий Никитин,ФСИН,Lenta.ru,
18+
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