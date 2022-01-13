Тело женщины с выколотыми глазами нашли в Петербурге

Тело 84-летней пенсионерки с выколотыми глазами было обнаружено на улице Пионерстроя в Красносельском районе Санкт-Петербурга , пишет портал «Невские Новости».

Труп пожилой женщины с множественными ножевыми ранениями нашли другие жители трехкомнатной квартиры, они вызвали полицию. По подозрению в зверской расправе был задержан 46-летний сын убитой. По некоторым данным, он является бывшим пациентом психлечебницы им. Кащенко.