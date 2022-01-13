В центре Орска грабитель с ножом напал на пожилую пару. Злоумышленник пытался вырвать сумку из рук женщины, но за нее вступился находившийся в тот момент рядом 62-летний супруг. Происшествие было зафиксировано на камеру наружного наблюдения. Соответствующее видео опубликовано на сайте Управления МВД России по Оренбургской области.