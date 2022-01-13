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57 минут назад

Нападение грабителя на пожилую пару в Орске попало на видео

В центре Орска грабитель с ножом напал на пожилую пару. Злоумышленник пытался вырвать сумку из рук женщины, но за нее вступился находившийся в тот момент рядом 62-летний супруг. Происшествие было зафиксировано на камеру наружного наблюдения. Соответствующее видео опубликовано на сайте Управления МВД России по Оренбургской области.

«В ходе предварительного расследования правоохранителями установлено, что неоднократно судимый местный житель, заметив, как из магазина выходит женщина, проследовал за ней. Мужчина, подойдя ближе к орчанке, начал угрожать ей ножом, требовал отдать сумку, в которой находились денежные средства в размере 13 320 рублей. Супруг орчанки спас жену от грабителя, получив порез пальцев руки в ходе борьбы», – отмечает МВД.

Напавший был задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сейчас мужчина заключен под стражу.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,
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