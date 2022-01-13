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43 минуты назад

Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Все школы Саратова эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений", - говорится в сообщении.

Занятия в школах отменены, "родители учащихся оперативно информируются", добавили в мэрии Саратова. Как сообщает "Интерфакс", в Архангельске также все школы города временно перевели на дистанционное обучение из-за рассылки угроз о "минировании". Здания проверят на предмет заложенных бомб, уточнили в региональном управлении ФСБ.

Ранее сообщалось об эвакуации персонала и учащихся 111 школ Красноярска, а накануне, 12 января, в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ и пять вузов из-за сообщений о "минировании". Волна "минирований" в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро и многие другие объекты.

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