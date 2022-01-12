Экс-помощника Жириновского нашли мертвым в Москве

Бывший помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 52-летний Александр Зубков, был обнаружен мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

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По словам источника, тело Зубкова нашла его 83-летняя тетя, которая и вызвала полицию. При этом следов насильственной смерти обнаружено не было.

По некоторым данным, у бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского были проблемы с сердцем, отмечает издание.

Александр Зубков начинал карьеру простым юристом, он входил в комиссию по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты, а также был экспертом в думском комитете по промышленности. Помощников Жириновского Зубков стал в 1993 году.