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1 час назад

В Москве найден мертвым бывший помощник Жириновского

Бывший помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 52-летний Александр Зубков, был обнаружен мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

Экс-помощника Жириновского нашли мертвым в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, тело Зубкова нашла его 83-летняя тетя, которая и вызвала полицию. При этом следов насильственной смерти обнаружено не было.

По некоторым данным, у бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского были проблемы с сердцем, отмечает издание.

Александр Зубков начинал карьеру простым юристом, он входил в комиссию по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты, а также был экспертом в думском комитете по промышленности. Помощников Жириновского Зубков стал в 1993 году.

Ранее был найден мертвым в своей квартире в Москве бывший вице-президент КамАЗа Юрий Борисов. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе и нападение. Тело направлено на экспертизу, которая должна выяснить была ли смерть убийством или несчастным случаем.

Происшествия,Юрий Борисов,Владимир Жириновский,Александр Зубков,Комитет гд по промышленности,ЛДПР,РЕН ТВ,
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