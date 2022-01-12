Экс-помощника Жириновского нашли мертвым в Москве

Бывший помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 52-летний Александр Зубков, был обнаружен мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.
По словам источника, тело Зубкова нашла его 83-летняя тетя, которая и вызвала полицию. При этом следов насильственной смерти обнаружено не было.
По некоторым данным, у бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского были проблемы с сердцем, отмечает издание.
Александр Зубков начинал карьеру простым юристом, он входил в комиссию по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты, а также был экспертом в думском комитете по промышленности. Помощников Жириновского Зубков стал в 1993 году.
Ранее был найден мертвым в своей квартире в Москве бывший вице-президент КамАЗа Юрий Борисов. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе и нападение. Тело направлено на экспертизу, которая должна выяснить была ли смерть убийством или несчастным случаем.