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1 час назад

В Подмосковье похитили депутата

Жена депутата Волоколамского городского округа Юрия Бабича обратилась в полицию с заявлением о его похищении. Об этом пишет ТАСС.

В Подмосковье похитили депутата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем заявлении, которое есть в распоряжении издания, Екатерина Бабич рассказала, что их с супругом остановили в Волоколамске для проверки документов сотрудники ГИБДД.

«Несколько минут спустя подъехал автомобиль белая Lada Vesta, в которой находились четверо неизвестных мне человек в гражданской одежде, которые не представились. Далее, моего супруга усадили в указанный выше автомобиль и увезли в неизвестном направлении», - отмечается в заявлении.

При этом номер автомобиля, на котором увезли ее мужа, супруга депутата не запомнила. Она обратилась за помощью к адвокату Андрею Алешкину, который выяснил, что Юрия Бабича нет среди задержанных.

По словам защитника, полиция проводит проверку, а Екатерина Бабич попросила возбудить уголовное дело по факту похищения ее мужа.

Ранее в Подмосковье был найден мертвым один из основных свидетелей по делу бизнесмена, старшего брата вдовы экс-главы Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве. По данным СМИ, правоохранителям удалось установить личность погибшего в пожаре в доме в Немчиновке, им оказался 56-летний бизнесмен Игорь Вашуркин.

Происшествия,Игорь Вашуркин,Юрий Бабич,Андрей Алешкин,Виктор Батурин,Елена Батурина,Юрий Лужков,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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