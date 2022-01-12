Названы мотивы убийства депутата в Нижегородской области

Убитый в Нижегородской области депутат Валентин Розин собирался уволить своего будущего убийцу Сергея Смирнова. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у них уже давно происходили конфликты. Кроме того, следствие рассматривает и версию ревности.

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Смирнов в фирме Розина был бригадиром. Некоторое время назад он бросил свою супругу с детьми и стал жить с бухгалтером, с ней он познакомился на работе. Она же после убийства помогла возлюбленному скрыться от полицейских.

Сейчас рассматривается два мотива убийства. Первый — личная неприязнь из-за рабочих моментов и регулярных конфликтов. Второй — Смирнов мог пойти на преступление из ревности к новой сожительнице и начальнику-депутату.

Напомним, что накануне Валентин Розин приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, однако спасти его не удалось. Сейчас Смирнова разыскивают уже вторые сутки. Известно, что он был судим, а также на него было зарегистрировано три единицы огнестрельного оружия.