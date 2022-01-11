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35 минут назад

Под Петербургом поймали похитителей дизельного топлива. Видео

В Ленинградской области сотрудники экономической полиции Петербурга провели спецоперацию, в ходе которой была задержана банда, занимающаяся похищением дизельного топлива, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Об этом передает "Петербургский дневник".

Злоумышленники были задержаны с поличным во время хищения топлива на участке трубопровода недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района. Более 13 тонн похитители залили в потайную емкость, скрытую в кузове автомобиля МАЗ. Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.

В полицию по подозрению в противоправной деятельности были доставлены четверо мужчин – двое петербуржцев и двое жителей Ленобласти. Один из них, 30-летний житель Всеволожского района, оказался работником компании, в чьей собственности находится нефтепродуктопровод.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Трое подозреваемых были заключены под стражу, четвертый отправился под домашний арест.

Происшествия,Видео,МВД,газета "Петербургский дневник",
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