Под Петербургом поймали похитителей дизельного топлива. Видео

В Ленинградской области сотрудники экономической полиции Петербурга провели спецоперацию, в ходе которой была задержана банда, занимающаяся похищением дизельного топлива, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Об этом передает "Петербургский дневник".

Злоумышленники были задержаны с поличным во время хищения топлива на участке трубопровода недалеко от деревни Большое Проходное Тосненского района. Более 13 тонн похитители залили в потайную емкость, скрытую в кузове автомобиля МАЗ. Общая стоимость украденного превысила 720 тысяч рублей.

В полицию по подозрению в противоправной деятельности были доставлены четверо мужчин – двое петербуржцев и двое жителей Ленобласти. Один из них, 30-летний житель Всеволожского района, оказался работником компании, в чьей собственности находится нефтепродуктопровод.