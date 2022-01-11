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48 минут назад

В ОНК сообщили, что начальник СИЗО "Лефортово" Ромашин ушел в отставку

Начальник СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ромашин ушел в отставку с поста главы СИЗО "Лефортово". Насколько я знаю, соответствующие документы были оформлены еще в конце декабря. Насколько я слышала, он ушел по собственному желанию", - отметила Меркачева, не уточнив иных подробностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что причиной отставки Ромашина стал выход на пенсию. "Он уже давно собирался выйти на пенсию, срок которой уже подошел. Так что ничего сенсационного в его уходе с поста главы СИЗО нет", - отметил собеседник агентства. По словам источника, временно исполнять обязанность начальника изолятора будет Михаил Свинолуп.

СИЗО "Лефортово" расположен в центре Москвы. Это следственный изолятор федерального подчинения, где содержатся лица, обвиняемые в госизмене, шпионаже, а также в других особо тяжких преступлениях.

Происшествия,Алексей Ромашин,Ева Меркачева,ФСИН,СИЗО "Лефортово",МВД,ИТАР-ТАСС,
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