Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку

Начальник СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
"Ромашин ушел в отставку с поста главы СИЗО "Лефортово". Насколько я знаю, соответствующие документы были оформлены еще в конце декабря. Насколько я слышала, он ушел по собственному желанию", - отметила Меркачева, не уточнив иных подробностей.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что причиной отставки Ромашина стал выход на пенсию. "Он уже давно собирался выйти на пенсию, срок которой уже подошел. Так что ничего сенсационного в его уходе с поста главы СИЗО нет", - отметил собеседник агентства. По словам источника, временно исполнять обязанность начальника изолятора будет Михаил Свинолуп.
СИЗО "Лефортово" расположен в центре Москвы. Это следственный изолятор федерального подчинения, где содержатся лица, обвиняемые в госизмене, шпионаже, а также в других особо тяжких преступлениях.