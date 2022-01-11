Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку

"Ромашин ушел в отставку с поста главы СИЗО "Лефортово". Насколько я знаю, соответствующие документы были оформлены еще в конце декабря. Насколько я слышала, он ушел по собственному желанию", - отметила Меркачева, не уточнив иных подробностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что причиной отставки Ромашина стал выход на пенсию. "Он уже давно собирался выйти на пенсию, срок которой уже подошел. Так что ничего сенсационного в его уходе с поста главы СИЗО нет", - отметил собеседник агентства. По словам источника, временно исполнять обязанность начальника изолятора будет Михаил Свинолуп.