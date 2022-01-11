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1 час назад

Умер писатель Борис Хазанов

Скончался русский писатель-прозаик, эссеист, переводчик и врач Борис Хазанов. Об этом в своем Facebook сообщил основатель некоммерческих электронных библиотек ImWerden и «Вторая литература» Андрей Никитин-Перенский.

Умер писатель Борис Хазанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что автор скончался во вторник, 11 января, в одной из больниц Мюнхена. 16 января писателю бы исполнилось 94 года.

Борис Хазанов (наст. имя — Геннадий Моисеевич Файбусович) родился в 1928 году в Ленинграде. Он обучался на филологическом факультете МГУ, но в 1949 году, на пятом курсе, был арестован по обвинению в антисоветской агитации. В 1955 году Хазанова освободили. Кроме того, он окончил Калининский медицинский институт, после которого работал врачом, а также редактором в журнале «Химия и жизнь», публиковал под псевдонимом научно-популярные книги, переводил письма Лейбница.

Кроме того, автор печатал прозу в самиздате и зарубежных изданиях. В 1982 году Хазанов эмигрировал в Германию. Он стал одним из основателей и издателей журнала «Страна и мир». Авторству Хазанова принадлежат такие произведения прозы и эссеистики, как «Необыкновенный консилиум», «Запах звезд», «Миф Россия», «Нагльфар в океане времен» и другие. Произведения Хазанова переведены на ряд европейских языков. Он являлся лауреатом нескольких литературных премий.

Происшествия,Борис Хазанов,МГУ,
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