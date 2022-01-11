Обвинение обжаловало приговор мэру Томска

Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, который был признан Советским районным судом города виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве и приговорен к двум годам в колонии общего режима.

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Обвинение не согласно с чрезмерной мягкостью приговора, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

30 декабря Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Обвинение в ходе прений просило приговорить Кляйна к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.