«Ребят расстреляли»: певица НАZИМА о побеге из Алма-Аты

«Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа — я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди», – поделилась певица.