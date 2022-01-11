«Ребят расстреляли»: певица НАZИМА о побеге из Алма-Аты

Казахстанская певица и артистка лейбла Black Star Назима Жанибекова, которая выступает под псевдонимом НАZИМА, не смогла улететь из Алма-Аты, поскольку аэропорт захватили. Людей, которые согласились отвезти Назиму в родной город Шымкент, расстреляли — один человек погиб, сообщает «Газета.Ru».
По словам девушки, она приехала в аэропорт Алма-Аты за пять часов до вылета в Москву, однако внутренние рейсы отменили.
«Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа — я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди», – поделилась певица.
Она отметила, что люди провели в самолете 15 часов. Некоторым удалось отправить родным видео, когда ненадолго появился доступ в интернет, и оно попало в новости.
После этого пассажиры направились в отель, надеясь вылететь другим рейсом, а Назима решила попробовать уехать в Шымкент к брату.
«Договорились со знакомыми и планировали выехать утром к моей семье. Но приехала другая машина. Двоих ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен. Это происходит сейчас! Просто на улицах города», — рассказала о происходящем Жанибекова.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Граждане выразили недовольство увеличением цен на сжиженный газ в 2 раза. В результате по всей стране начались митинги и массовые беспорядки. Так, в Алма-Ате, бывшей столице и крупнейшем городе республики, начались беспорядки, протесты превратились в мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января, а также начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около тысячи человек, в МВД сообщили о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тысячи пострадавших.