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42 минуты назад

Неизвестные убили более полусотни лошадей на Алтае

Неизвестные убили 53 лошади в Алтайском крае, заявил глава регионального управления МВД Андрей Подолян.

Более полусотни лошадей убили на Алтае
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мёртвыми», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК России.

Как пишет kp.ru, лошади были расстреляны. Большинство погибших животных — кобылы с жеребятами или ещё не ожеребившиеся. Их обнаружили на днях между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на так называемом свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм.

В ноябре 2021 года в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели амурского тигра, предположительно, от огнестрельного ранения.

Происшествия,Андрей Подолян,МВД,Комсомольская правда,РИА Новости,
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