Более полусотни лошадей убили на Алтае

«9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мёртвыми», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Как пишет kp.ru, лошади были расстреляны. Большинство погибших животных — кобылы с жеребятами или ещё не ожеребившиеся. Их обнаружили на днях между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на так называемом свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм.