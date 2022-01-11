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30 минут назад

Бывшего вице-президента КамАЗа нашли мертвым в Москве

Бывший вице-президент КамАЗа Юрий Борисов был найден в своей квартире с травмами головы. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, пишет «Комсомольская правда».

Бывшего вице-президента КамАЗа нашли мертвым в Москве
Фото: ТАССТАСС

По данным источников издания, 74-летний Юрий Борисов встретил Новый год с родственниками, после чего отправился домой на такси и с тех пор никому не звонил.

7 января сын попытался связаться с ним, чтобы поздравить с Рождеством, но на звонки Борисов не отвечал. Тогда сын приехал к нему домой, открыл дверь своим ключом и обнаружил тело отца на полу, а вокруг капли крови.

«Был обнаружен труп 74-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде ссадин, кровоподтеков и ушибленных ран головы. Давность наступления смерти около 12 часов», - пояснил источник газеты.

Полиция рассматривает все версии случившегося, в том числе и нападение. Тело направлено на экспертизу, которая должна выяснить была ли смерть убийством или несчастным случаем.

Ранее в своем рабочем кабинете был найден мертвым высокопоставленный чиновник Россельхознадзора Игорь Ртищев. Тело Ртищева обнаружил заместитель. Для определения причины смерти была назначена судебная медэкспертиза.

Происшествия,Юрий Борисов,Россельхознадзор,Комсомольская правда,
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