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6 минут назад

Задержание ФСБ готовившего теракты сторонника неонацистов попало на видео

Задержание сотрудниками ФСБ 18-летнего сторонника украинской неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.», готовившего теракты на транспорте, попало на видео. Запись во вторник, 11 января, публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах видно, как силовики надевают на молодого человека наручники и ставят лицом к стене. Далее показан допрос парня, который признается в том, что выполнял указания гражданина Украины Егора Краснова, основателя «М.К.У.», а также занимался модерацией Telegram-каналов, в которых, в частности, привлекал несовершеннолетних к совершению терактов.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин — житель Тверской области. В его телефоне найдена переписка с Красновым, которую они вели в мессенджере Telegram. Также у задержанного изъята инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств. Против него возбуждено уголовное дело по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе»), 30 и 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Молодой человек заключен под стражу.

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России продолжает спецоперацию по выявлению сторонников «М.К.У.». В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

Происшествия,Видео,Егор Краснов,ФСБ,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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