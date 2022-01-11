Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Мощный взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске . В результате происшествия погиб один человек. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал crimesakh.

По данным местного МЧС, поступил сигнал о взрыве с последующим возгоранием в одной из квартир пятиэтажки, расположенной на улице Южно-Сахалинская. Пожарный расчет прибыл через 4 минут.