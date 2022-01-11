Двое заключенных покончили с собой в СИЗО в Москве

Двое заключенных покончили с собой в московском СИЗО номер четыре. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По данным источника, одним из самоубийц был выходец из Белоруссии, обвиненный в изнасиловании своего приятеля. Незадолго до совершенного суицида преступника отправили в карцер за драку с педофилом. Когда до возвращения в камеру оставался один день, заключенный наложил на себя руки.

Второй покончивший с собой был заключен под стражу из-за наркотиков. Выяснилось, что он боялся переквалификации обвинения и более серьезного наказания.

Ранее стало известно, что Андрей Скрипкин, сознавшийся в тройном убийстве в Москве, покончил с собой в СИЗО.