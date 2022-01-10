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1 час назад

В Москве пропал 14-летний мальчик

Поиски пропавшего 14-летнего мальчика ведутся в Москве. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В Москве пропал 14-летний мальчик
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Предварительно, 10 января подросток, проживающий в районе Марьино, не вернулся в положение время домой. В настоящее время его местонахождение неизвестно", - сказала она.

К поискам ребенка приступили сотрудники СК совместно с волонтерами "Поиска пропавших детей". По факту безвестного исчезновения мальчике организована доследственная проверка.

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