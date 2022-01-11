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11 минут назад

Устроившую скандал в самолете россиянку изолировали в туалете

Российская туристка устроила скандал на борту самолета, летевшего по маршруту ДубайЕкатеринбург, и была изолирована в туалете. Подробности произошедшего публикует E1.RU со ссылкой на слова очевидцев.

Российская туристка устроила скандал на борту самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 8 января. По словам собеседницы портала, которая была на том же рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии», нарушительница порядка во время полета громко разговаривала и приставала к семье, летевшей с ней на одном ряду.

Пассажирка рассказала, что после того как екатеринбургский аэропорт не смог принять воздушное судно из-за плохих погодных условий, самолет перенаправили в Челябинск.

«Когда женщина узнала данную информацию, она начала громко говорить, орать и смеяться, ржать на весь самолет, сделав полет невыносимым», — пожаловалась она.

На поведение туристки отреагировал сидящий рядом пассажир, сделав ей замечание. В ответ она начала оскорблять мужчину, его жену и ребенка.

По прилете в Челябинск на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств произошедшего. «Женщину не высадили из самолета, но изолировали в туалете от других пассажиров, — добавила собеседница портала. — После паспортного контроля и на выдаче багажа эта женщина вела себя очень тихо и не привлекала внимания окружающих».

В декабре прошлого года в США пассажирка устроила скандал на борту самолета, летевшего из Тампы в Атланту, и едва не избила попутчика. Так, во время полета Патрисия Корнуолл пошла в туалет, а когда вернулась, ее место было заблокировано тележкой для раздачи питания пассажирам.

Происшествия,Уральские авиалинии,МВД,
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