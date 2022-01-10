Суд арестовал имущество жены владельца «Рив Гош»

8 декабря Инна Мейер и ее муж были задержаны по подозрению в хищении более 2,4 млрд рублей, в тот же день им предъявили обвинение. 9 декабря Августа Мейера арестовали, а его супругу отправили под домашний арест до 7 февраля. Сообщалось, что оба фигуранта не признали вину. Инна Мейер и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения, отметив, что ни один из потерпевших на допросе не указал прямо на ее причастность к преступлениям. Третья обвиняемая по делу - генеральный директор ООО "Биг бокс" и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова - также не признала вину и была отправлена под домашний арест.