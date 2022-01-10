В Казахстане после массовых беспорядков за день скончался уже третий силовик. В Алма-Ате 10 января от сердечного приступа умер заместитель главы управления полиции Турксибского района Танат Назанов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позднее протесты переросли в массовые беспорядки и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, прошлую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение на всей территории Казахстана до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Согласно информации ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.