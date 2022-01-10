В Казахстане после массовых беспорядков за день скончался уже третий силовик. В Алма-Ате 10 января от сердечного приступа умер заместитель главы управления полиции Турксибского района Танат Назанов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
Как уточняет один из порталов Казахстана, правоохранитель скончался на рабочем месте - у него случился инфаркт.
Ранее 10 января МВД Казахстана заявило о смерти начальника полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова, тело которого было найдено в Таразе.
Кроме того, стало известно, что полковник Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Азамат Ибраев был обнаружен мертвым в Нур-Султане.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позднее протесты переросли в массовые беспорядки и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, прошлую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение на всей территории Казахстана до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Согласно информации ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.