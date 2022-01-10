Учитель расстрелял из травмата директора школы и ее супруга

"В Лямбире проводится проверка по факту причинения ранений супружеской паре. В ходе проводимых мероприятий установлено, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке. Находящийся дома супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и покинул место происшествия", - говорится в сообщении.