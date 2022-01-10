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36 минут назад

В Мордовии учитель выстрелил из травматического пистолета в директора школы и ее супруга

Полиция в Мордовии начала проверку по факту инцидента в селе Лямбирь, где школьный учитель расстрелял из пневматического пистолета директора школы и ее супруга. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД по республике.

Учитель расстрелял из травмата директора школы и ее супруга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Лямбире проводится проверка по факту причинения ранений супружеской паре. В ходе проводимых мероприятий установлено, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке. Находящийся дома супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и покинул место происшествия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о госпитализации 55-летних супругов в медицинское учреждение поступило 8 января. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Ее супруг проходит лечение. Травматический пистолет изъят.

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