Начальника региональной полиции нашли мертвым в Казахстане

Глава департамента полиции Жамбылской области Казахстана, генерал Жанат Сулейменов покончил с собой. Об этом сообщает BaigeNews.

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В местной полиции подтвердили информацию о самоубийстве и заявили, что обстоятельства случившегося выясняются.

По данным Telegram-канала Kozachkov offside, после беспорядков в Таразе против Сулейменова возбудили уголовное дело, ему «грозил трибунал».

Жамбылская область стала одним из регионов Казахстана с наиболее масштабными беспорядками. СМИ писали, что в областном центре, городе Тараз, были сожжены три полицейских здания и около 50 автомобилей.