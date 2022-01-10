Начальника региональной полиции нашли мертвым в Казахстане

Глава департамента полиции Жамбылской области Казахстана, генерал Жанат Сулейменов покончил с собой. Об этом сообщает BaigeNews.
В местной полиции подтвердили информацию о самоубийстве и заявили, что обстоятельства случившегося выясняются.
По данным Telegram-канала Kozachkov offside, после беспорядков в Таразе против Сулейменова возбудили уголовное дело, ему «грозил трибунал».
Жамбылская область стала одним из регионов Казахстана с наиболее масштабными беспорядками. СМИ писали, что в областном центре, городе Тараз, были сожжены три полицейских здания и около 50 автомобилей.
9 января в местной полиции заявили о задержании 153 участников беспорядков и «ликвидации около десяти преступников». Почти 40 человек были госпитализированы после столкновений с полицией.