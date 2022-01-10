На заводе под Москвой нашли расчлененное тело

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в городе Кашира . Останки обнаружили в мешках для строительного мусора на ленте завода. Также были найдены полотенца, куртка, кожаные перчатки.

Ранее "СП" писала, что в Новосибирской области на обочине дороги близ села Сосновка ребенок нашел коробку. В ней оказалась живая новорожденная девочка. Следователи разыскивают родителей новорожденного ребенка. Именно их подозревают в покушении на убийство.