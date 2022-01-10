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23 минуты назад

Под Москвой на ленте завода найдено расчлененное тело

Расчлененные останки мужчины нашли на заводе в Подмосковье.

На заводе под Москвой нашли расчлененное тело
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в городе Кашира. Останки обнаружили в мешках для строительного мусора на ленте завода. Также были найдены полотенца, куртка, кожаные перчатки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее "СП" писала, что в Новосибирской области на обочине дороги близ села Сосновка ребенок нашел коробку. В ней оказалась живая новорожденная девочка. Следователи разыскивают родителей новорожденного ребенка. Именно их подозревают в покушении на убийство.

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