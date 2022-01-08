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32 минуты назад

В Казахстане пропали двое сотрудников «Московского Комсомольца»

В Казахстане на связь четвёртые сутки не выходят двое сотрудников газеты «Московский Комсомолец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

В Казахстане пропали двое сотрудников «МК»
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, главный редактор сайта «МК» в Казахстане" Сергей Апарин последний раз выходил на связь с федеральной редакцией пятого января, после чего перестал отвечать на звонки. Также ему не доходят отправляемые сообщения.

Также с пятого января не даёт о себе знать менеджер зарубежных проектов издания Гульнара Минькова. Она вместе с мужем находилась в Казахстане на отдыхе и оказалась заблокирована в апартаментах в Алма-Ате, когда начались протесты.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Ранее сообщалось о перебоях в работе интернета в Казахстане на фоне протестов.

Происшествия,Совет коллективной безопасности,Московский комсомолец,
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