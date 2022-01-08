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54 минуты назад

Люди погибли при пожаре в пансионате Кузбасса

Несколько человек погибли при пожаре, который произошёл в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС РФ.

Люди погибли при пожаре в пансионате Кузбасса
Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

Сообщение о пожаре поступило в 23:02 мск. Когда на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, площадь распространения огня составляла 10 квадратных метров. Горели личные вещи постояльцев.

Из пансионата эвакуировали 48 человек.

«К сожалению, есть погибшие», — сообщили в МЧС.

По информации экстренных служб, пока известно о четырёх погибших в результате пожара.

К тушению возгорания привлекались 48 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека.

Происшествия,Пожары,
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