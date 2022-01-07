В Казахстане нашли тело обезглавленного курсанта

Замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что известен как минимум один случай, когда был обезглавлен молодой курсант. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Абаев добавил, что всего погибли 18 сотрудников полиции. Днем ранее СМИ сообщали, что в Алма-Ате нашли третье обезглавленное тело сотрудника правоохранительных органов , таким образом число погибших правоохранителей в городе возросло до 14.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.