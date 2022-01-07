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56 минут назад

В Казахстане нашли тело обезглавленного курсанта

Замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что известен как минимум один случай, когда был обезглавлен молодой курсант. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

В Казахстане нашли тело обезглавленного курсанта
Фото: Владимир Третьяков/APВладимир Третьяков/AP

Абаев добавил, что всего погибли 18 сотрудников полиции. Днем ранее СМИ сообщали, что в Алма-Ате нашли третье обезглавленное тело сотрудника правоохранительных органов, таким образом число погибших правоохранителей в городе возросло до 14.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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