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20 минут назад

"Не стояла на ногах": в общежитии описали состояние девочки из Костромы перед убийством

Комендант общежития в Костроме рассказала о жильцах, ставших обвиняемыми в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает портал KOSTROMA.TODAY.

В общежитии Костромы описали состояние девочки перед убийством
Фото: ТАССТАСС

По словам коменданта, мужчины заехали в общежитие месяц назад. Они утверждали, что приходятся друг другу отцом и сыном.

«Когда они заселились, я сразу сказала, что люди «вообще подозрительные», — заявила женщина.

Она добавила, что 4 января они пришли в общежитие в 17.17. Девочка была с ними, но уже не стояла на ногах — ее прислоняли к стене.

«Судя по камерам, один из них куда-то побежал, натянул маску. Потом они с девочкой зашли в лифт. Там встали спиной к камерам», — говорит комендант.

Соседи по общежитию также рассказали об обвиняемых в убийстве пятилетней девочки Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По словам жильцов, они жили «как отец с сыном», но были подозрительны. Месяц назад к ним приходила милиция.

«Видно по ним, что ни девушек у них, никого. Постоянно вместе ходят, чисто мужские компании», - рассказала соседка.

У других жильцов также возникли подозрения.

«Очень странно, что мужчина такого возраста и с ним, можно сказать, малолетка».

«Приехали к нам месяц назад. Показали себя с лучшей стороны они и кухню убирали, и здоровались. Он его называл папой. Но, честно говоря, у меня было такое подозрение что они, вот, типа, голубых. У них такой говор был...».

Трагедия произошла в общежитии на улице Северной Правды. Двое мужчин на улице похитили пятилетнюю девочку, унесли к себе в комнату, где убили.

Оба признались в преступлении. Сейчас они находятся в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее в Костроме потребовали расстрела для «извергов».

Происшествия,ФСИН,
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