В общежитии Костромы описали состояние девочки перед убийством

Комендант общежития в Костроме рассказала о жильцах, ставших обвиняемыми в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает портал KOSTROMA.TODAY.
По словам коменданта, мужчины заехали в общежитие месяц назад. Они утверждали, что приходятся друг другу отцом и сыном.
«Когда они заселились, я сразу сказала, что люди «вообще подозрительные», — заявила женщина.
Она добавила, что 4 января они пришли в общежитие в 17.17. Девочка была с ними, но уже не стояла на ногах — ее прислоняли к стене.
«Судя по камерам, один из них куда-то побежал, натянул маску. Потом они с девочкой зашли в лифт. Там встали спиной к камерам», — говорит комендант.
Соседи по общежитию также рассказали об обвиняемых в убийстве пятилетней девочки Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам жильцов, они жили «как отец с сыном», но были подозрительны. Месяц назад к ним приходила милиция.
«Видно по ним, что ни девушек у них, никого. Постоянно вместе ходят, чисто мужские компании», - рассказала соседка.
У других жильцов также возникли подозрения.
«Очень странно, что мужчина такого возраста и с ним, можно сказать, малолетка».
«Приехали к нам месяц назад. Показали себя с лучшей стороны они и кухню убирали, и здоровались. Он его называл папой. Но, честно говоря, у меня было такое подозрение что они, вот, типа, голубых. У них такой говор был...».
Трагедия произошла в общежитии на улице Северной Правды. Двое мужчин на улице похитили пятилетнюю девочку, унесли к себе в комнату, где убили.
Оба признались в преступлении. Сейчас они находятся в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение.
Ранее в Костроме потребовали расстрела для «извергов».