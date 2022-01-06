Водитель машины каршеринга сбил перехода на зебре в Петербурге. Видео

В Калининском районе Петербурга произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля и пешехода. Момент аварии запечатлела камера видеорегистратора, установленного в салоне машины очевидца. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как сообщают свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла днем 5 января на пересечении проспекта Науки и улицы Карпинского.

По предварительным данным, водитель арендованной иномарки при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.