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1 час назад

Водитель машины каршеринга сбил перехода на зебре в Петербурге. Видео

В Калининском районе Петербурга произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля и пешехода. Момент аварии запечатлела камера видеорегистратора, установленного в салоне машины очевидца. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как сообщают свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла днем 5 января на пересечении проспекта Науки и улицы Карпинского.

По предварительным данным, водитель арендованной иномарки при повороте налево не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

По всей видимости, в результате наезда мужчина получил травмы. Точный их характер сейчас устанавливается.

Происшествия,Видео,газета "Петербургский дневник",
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