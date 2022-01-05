Задержанные за убийство девочки в Костроме планировали похитить мальчика

Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные первичного допроса подозреваемых.

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Как уточняется, задержанные по подозрению в убийстве 44-летний педофил-рецидивист Денис Г. и его напарник 24-летний Вадим Б. состояли в гомосексуальных отношениях.

Рецидивист хотел «подарить» похищенного мальчика своему партнёру «для сексуальных утех». Они неделю искали ребёнка в возрасте примерно 12 лет в микрорайоне Черноречье, в том числе и возле школ. Но так и не нашли, тогда решили похитить девочку. Ребёнка они увидели возле культурного центра на улице Северной Правды, куда девочка вышла на несколько минут, пока её мать убирала помещение после новогодних праздников.

В Сети был опубликован фрагмент допроса подозреваемых.

Как сообщалось ранее, 4 января 2022 года ребёнка похитили во время прогулки двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий.