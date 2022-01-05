Россиянка убила десятимесячную дочь и закопала в лесу

В Подмосковье задержали 34-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве десятимесячной дочери. Об этом сообщает управление СКР по Московской области.

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Инцидент произошел в окрестностях Павловского Посада.

«4 января 2022 года подозреваемая, находясь в частном доме, расположенном в д. Гаврино городского округа Павловский Посад вышла на прогулку с ребенком. Во время прогулки женщина задушила свою дочь и спрятала тело в ближайшей лесополосе закопав в снегу», - сообщают следователи.

В полицию обратилась родственница женщины, которая была обеспокоена ее долгим отсутствием. Во время поисков обнаружили безжизненное тело ребенка, а затем и саму мать.