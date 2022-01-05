"Никто не обратил внимание": что раскрыли убийцы девочки в Костроме

В убийстве пятилетней девочки в Костроме подозреваются двое мужчин, которые состояли в любовных отношениях и один из них был судим за педофилию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным СК России по региону, девочка пропала 4 января. Ребенок вышел на прогулку, откуда ее забрали с собой двое мужчин. В поисках девочки принимали участие сотрудники правоохранительных органов и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Тело малышки было найдено в комнате одного из общежитий города Костромы с ножевыми ранениями.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (…) задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Telegram-канал «112» уточнил, что задержанные состояли в любовных отношениях. При этом один из них, 44-летний Денис Герасимов, ранее был осужден за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим, но за кражу.

В тот день девочка пришла с мамой и братом на новогоднее представление. После спектакля мама разрешила дочери выйти на улицу, пока она будет работать. Увидев играющую на улице девочку, один из подозреваемых в шутку предложил поймать ее и «поиздеваться».

«5-летняя девочка кричала и отбивалась, но никто из прохожих не обратил внимание, сообщений в полицию не поступало», - отмечает канал.

В ходе допроса подозреваемые заявили, что «похищение и убийство ребенка не планировали, все получилось спонтанно».