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12 минут назад

СК показал видео с места убийства девочки в Костроме

Следственный комитет РФ опубликовал видео из комнаты в костромском общежитии, где двое подозреваемых жестоко убили пятилетнюю девочку.

На кадрах видно обстановку в помещении и сотрудников СКР, проводящих обыск.

По данным следствия, 4 января 2022 года девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку. Ее похитили двое мужчин.

Незамедлительно были организованы массовые поиски.

Раскрыты личности подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий города Костромы. Сотрудники угрозыска задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка.

Известно, что один подозреваемый в убийстве был судим за незаконный оборот порнографии. Другой - за совершение кражи.

Происшествия,Видео,СКР,
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