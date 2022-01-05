СК показал видео с места убийства девочки в Костроме

Следственный комитет РФ опубликовал видео из комнаты в костромском общежитии, где двое подозреваемых жестоко убили пятилетнюю девочку.

На кадрах видно обстановку в помещении и сотрудников СКР, проводящих обыск.

По данным следствия, 4 января 2022 года девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку. Ее похитили двое мужчин.

Незамедлительно были организованы массовые поиски.

Тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий города Костромы. Сотрудники угрозыска задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка.