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58 минут назад

Раскрыты личности подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме

Одним из задержанных за убийство пятилетней девочки в Костроме оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Г., сообщает Telegram-канал «112». Мужчина ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Г. вышел на свободу из колонии общего режима в марте 2021 года и находился под административным надзором. Он должен был в течение восьми лет ежемесячно являться в органы внутренних дел.

Раскрыты личности подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
Фото: ТАССТАСС

Рецидивист совершил преступление в паре с подельником — 24-летним Вадимом Б. Он был судим за кражу денег с банковского счёта. Оба признались в убийстве ребёнка.

По сообщению «112», сначала Г. и Б. изнасиловали девочку в местном общежитии, а затем нанесли ей множественные ножевые ранения.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее тело ребенка было обнаружено в сумке в съёмной квартире одного из общежитий. Там же находились и подозреваемые, которые были сразу же задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.

Жители Костромы потребовали выдать им задержанных за убийство девочки

После обнаружения тела ребёнка местные жители, участвовавшие в поисках, пришли к зданию, где проходили следственные действия. Они потребовали выдать им подозреваемых в убийстве девочки.

Происшествия,ФСИН,МВД,
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