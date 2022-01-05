Раскрыты личности подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Одним из задержанных за убийство пятилетней девочки в Костроме оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Г., сообщает Telegram-канал «112». Мужчина ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Г. вышел на свободу из колонии общего режима в марте 2021 года и находился под административным надзором. Он должен был в течение восьми лет ежемесячно являться в органы внутренних дел.

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Рецидивист совершил преступление в паре с подельником — 24-летним Вадимом Б. Он был судим за кражу денег с банковского счёта. Оба признались в убийстве ребёнка.

По сообщению «112», сначала Г. и Б. изнасиловали девочку в местном общежитии, а затем нанесли ей множественные ножевые ранения.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее тело ребенка было обнаружено в сумке в съёмной квартире одного из общежитий. Там же находились и подозреваемые, которые были сразу же задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.