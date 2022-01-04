Запуск петарды закончился трагедией в Краснодарском крае

Инспектор ДПС из Кущевского района Краснодарского края погиб из-за травмы, полученной при запуске петарды.
Издание «Блокнот Краснодар» пишет, что попытка отметить Новый год фейерверком закончилась трагедией для сотрудника ДПС. В ночь на 1 января на стационарном посту на Кубани казак-дружинник запустил пиротехнику. Петарда попала в лицо находившемуся на службе полицейскому. Сразу после удара тот упал и потерял сознание. Была вызвана бригада скорой помощи, пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. У полицейского был зафиксирован перелом лобно-височно-теменных костей, также он получил ожог глаз, лица и головы. Инспектор ДПС находился в коме три дня, после чего скончался в больнице. Информацию о смерти полицейского подтвердил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по краю.
В новогоднюю ночь в Москве двое мужчин обратились за помощью, получив травмы от петард. В 00:28 мужчина, встречавший праздник в Большом Грузинском переулке, почувствовал, что в глаз попало инородное тело. Пострадавшего травмировал фейерверк. 51-летнему россиянину оказали медицинскую помощь.
Спустя минуту с аналогичной проблемой к медикам обратился 50-летний гражданин Вьетнама. Петарда попала иностранцу в бровь. Инцидент произошел в Среднем Кондратьевском переулке.
Ранее в Москве петарда взорвалась в руках у ребенка. 12-летнего мальчика пришлось госпитализировать.