Запуск петарды закончился трагедией в Краснодарском крае

Издание «Блокнот Краснодар» пишет, что попытка отметить Новый год фейерверком закончилась трагедией для сотрудника ДПС. В ночь на 1 января на стационарном посту на Кубани казак-дружинник запустил пиротехнику. Петарда попала в лицо находившемуся на службе полицейскому. Сразу после удара тот упал и потерял сознание. Была вызвана бригада скорой помощи, пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. У полицейского был зафиксирован перелом лобно-височно-теменных костей, также он получил ожог глаз, лица и головы. Инспектор ДПС находился в коме три дня, после чего скончался в больнице. Информацию о смерти полицейского подтвердил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по краю.