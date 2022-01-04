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26 минут назад

Известный историк погиб при пожаре в захламленной квартире

Историк, профессор СПбГУ Владимир Яранцев погиб при пожаре в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известный историк погиб при пожаре в захламленной квартире
Фото: vk.com/yaranzevvk.com/yaranzev

Пожар на втором этаже пятиэтажного дома на Дачном проспекте произошел вечером 3 января. 71-летний Яранцев погиб, а его жена получила ожоги 1 и 2 степени, острое отравление дымом и была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.

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После разбора завалов спасатели отметили, что квартира была «достаточно захламлена». По данным «КП», причиной этому было состояние здоровья супругов: знакомые писали, что историк и его жена не могут ходить и позаботиться о себе.

«Это был уникальный и харизматичный человек. Аксакал истории искусств. Он любил Петербург, его историю. Проводил научные изыскания и менял устоявшиеся нормы. Его знали, перед ним всегда открывались все двери. Он читал лекции в Царском Селе, участвовал в научных конференциях в Петергофе», - рассказала газете бывшая студентка и коллега историка.

Известность Владимиру Яранцеву принесла энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга» и экскурсии, которые он проводил в городе и Ленинградской области.

В декабре прошлого года в ДТП погиб российский ученый-гидромелиоратор, академик РАН Борис Кизяев. Ему было 83 года. Сообщалось, что он вышел на проезжую часть и направился в сторону попавших в аварию машин, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент его сбил другой автомобиль.

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