Известный историк погиб при пожаре в захламленной квартире

Историк, профессор СПбГУ Владимир Яранцев погиб при пожаре в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: vk.com/yaranzev vk.com/yaranzev

Пожар на втором этаже пятиэтажного дома на Дачном проспекте произошел вечером 3 января. 71-летний Яранцев погиб, а его жена получила ожоги 1 и 2 степени, острое отравление дымом и была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.

После разбора завалов спасатели отметили, что квартира была «достаточно захламлена». По данным «КП», причиной этому было состояние здоровья супругов: знакомые писали, что историк и его жена не могут ходить и позаботиться о себе.

«Это был уникальный и харизматичный человек. Аксакал истории искусств. Он любил Петербург, его историю. Проводил научные изыскания и менял устоявшиеся нормы. Его знали, перед ним всегда открывались все двери. Он читал лекции в Царском Селе, участвовал в научных конференциях в Петергофе», - рассказала газете бывшая студентка и коллега историка.

Известность Владимиру Яранцеву принесла энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга» и экскурсии, которые он проводил в городе и Ленинградской области.