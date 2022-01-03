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36 минут назад

В Махачкале застрелили подозреваемого в хищении 576 млн бизнесмена

3 января в Махачкале был убит учредитель ООО «Гранит» Мурадхан Ризаев. Как информирует дагестанское издание «Черновик», бизнесмен был застрелен выстрелами в спину около 8 утра возле собственного дома.

В Махачкале застрелили подозреваемого в хищении 576 млн
Фото: НАК РФНАК РФ

Мурадхана Ризаева подозревали в хищении 576 млн рублей из бюджета РД, легализации части похищенного на сумму 4,7 млн рублей при реализации программы переселения из аварийного жилья в 2016-2017 годах. Ризаев был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, также с него должно было быть взыскано 575 млн рублей ущерба, нанесенного государству.

Позднее Пятигорский Пятый кассационный суд отменил этот приговор из-за недостаточности доказательств вины и направил материалы на новое рассмотрение в первую инстанцию.

В июле этого года на представителя Мурадхана Ризаева - аудитора Асилдара Османова - было совершено нападение. В Османова также стреляли, но довести покушение до конца тогда не удалось.

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