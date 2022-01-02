Назван виновный в гибели артиста Большого театра

Причинами трагической гибели актера Большого театра Евгения Кулеша стала его грубая неосторожность и нарушение должностных инструкций заведующей коллективом мимического ансамбля Екатериной Мироновой. Такое заключение сделала комиссия по расследованию инцидента. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.
«В действиях Кулеша комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением пострадавшим трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — приводятся в материале слова Алешкина.
При этом адвокат отметил, что вина самого Кулеша в произошедшем составляет лишь десять процентов.
«При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — добавил Алешкин.
Мать Кулеша получила от фонда Большого театра полтора миллиона рублей в качестве компенсации, еще миллион ей выплатил Фонд социального страхования.
Напомним, что трагедия произошла в октябре 2021 года во время спектакля «Садко». Опустившиеся декорации ударили по голове стоявшего в задних рядах артиста Евгения Кулеша. Сотрудники театра сразу остановили постановку и вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось.