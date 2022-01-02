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23 минуты назад

Назван виновный в гибели артиста Большого театра

Причинами трагической гибели актера Большого театра Евгения Кулеша стала его грубая неосторожность и нарушение должностных инструкций заведующей коллективом мимического ансамбля Екатериной Мироновой. Такое заключение сделала комиссия по расследованию инцидента. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

Назван виновный в гибели артиста Большого театра
Фото: соцсетисоцсети

«В действиях Кулеша комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением пострадавшим трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — приводятся в материале слова Алешкина.

При этом адвокат отметил, что вина самого Кулеша в произошедшем составляет лишь десять процентов.

«При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — добавил Алешкин.

Мать Кулеша получила от фонда Большого театра полтора миллиона рублей в качестве компенсации, еще миллион ей выплатил Фонд социального страхования.

Артист погиб на сцене Большого театра во время спектакля

Напомним, что трагедия произошла в октябре 2021 года во время спектакля «Садко». Опустившиеся декорации ударили по голове стоявшего в задних рядах артиста Евгения Кулеша. Сотрудники театра сразу остановили постановку и вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось.

Происшествия,Общество,Екатерина Миронова,Андрей Алешкин,Фонд социального страхования РФ,РИА Новости,
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