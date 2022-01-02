В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Хакеры украли 15 NFT-токенов с обезьянами на сумму два миллиона долларов

Хакеры в ходе кибератаки украли 15 изображений со «скучающими обезьянами» в виде NFT-токенов на сумму 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Хакеры украли 15 NFT-токенов с обезьянами на $2 млн
Фото: GoogleGoogle

Коллекционер токенов Тодд Крамер описал ночь цифрового рейда как худшую в своей жизни. Кибератака произошла 30 декабря прошлого года. Крамер рассказал изданию, что хакеры получили доступ к его облачному блокчейн-хранилищу, на котором находились изображения, и затем вывели их на другие аккаунты. Об этом он рассказал в личном Twitter-аккаунте.

На момент 2 января Крамер с помощью NFT-сообщества смог вернуть доступ лишь к двум из 15 потерянных токенов. Общий урон владельца «скучающих обезьян» от хакерской атаки приблизительно оценивается в 2,2 миллиона долларов. Подсчет точной суммы усложняется высокой волатильностью самих токенов на крипторынке.

22 декабря прошлого года на аукционе Aguttes продали первое в мире СМС-сообщение в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества») за 132 680 евро. Именно эти слова 3 декабря 1992 года со своего компьютера отправил инженер компании Vodafone Нил Папуорт (Neil Papworth). Получателем был его коллега Ричард Джарвис (Richard Jarvis) — он принял это СМС на своем телефоне Orbitel.

Происшествия,Ричард Джарвис,Нил Папуорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители