Хакеры украли 15 NFT-токенов с обезьянами на $2 млн

Хакеры в ходе кибератаки украли 15 изображений со «скучающими обезьянами» в виде NFT-токенов на сумму 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Фото: Google Google

Коллекционер токенов Тодд Крамер описал ночь цифрового рейда как худшую в своей жизни. Кибератака произошла 30 декабря прошлого года. Крамер рассказал изданию, что хакеры получили доступ к его облачному блокчейн-хранилищу, на котором находились изображения, и затем вывели их на другие аккаунты. Об этом он рассказал в личном Twitter-аккаунте.

На момент 2 января Крамер с помощью NFT-сообщества смог вернуть доступ лишь к двум из 15 потерянных токенов. Общий урон владельца «скучающих обезьян» от хакерской атаки приблизительно оценивается в 2,2 миллиона долларов. Подсчет точной суммы усложняется высокой волатильностью самих токенов на крипторынке.