Москвичи забыли в такси подарки на ₽160 тысяч

Семейная пара в Москве в новогоднюю ночь забыла в такси купленные детям подарки. Самостоятельно вернуть их у них не вышло, поэтому родители обратились в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки нашли таксиста, успев вернуть подарки до боя курантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

По данным издания, инцидент произошел на юго-западе Москвы. Домой на такси семейная пара возвращалась 31 декабря практически перед самым Новым годом в состоянии легкого алкогольного опьянения. По прибытии по нужному адресу оба родителя забыли забрать из машины купленные детям подарки, вспомнив о них, когда водитель уже уехал. Прийти домой без ничего пара не могла, новогоднего чуда ждали три ребенка. Порадовать их родители планировали PlayStation 5 и другими мелочами. В общей сложности детям купили подарки на 160 тысяч рублей.

Попытки связаться с таксистом не увенчались успехом, а до Нового года оставалось всего пара часов. Пара решила обратиться в полицию. Правоохранители сразу взялись за дело и в кратчайшие сроки просмотрев камеры наблюдения, отследив путь машины и пробив ее номера, нашли таксиста.